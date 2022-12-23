تم رصد نوع نادر من البط فى منطقة قوانغشى ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين، وفقا لفريق مسح الطيور المائية.

وعثر الفريق، خلال بحث ميداني حديث، على أحد طيور البط الأمريكي في موطن للطيور المهاجرة في خليج ساننيانغ بمدينة تشينتشو.

وقال سون جيا جيه، منسق مشروع مسح الطيور المائية في تشينتشو، "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد هذا النوع في منطقة قوانغشي".

والبط الأمريكي بمثابة نوع من البط الذي يتغذى في المياه الضحلة ويعيش في أمريكا الشمالية ويقضي فصل الشتاء في شبه الجزيرة الكورية واليابان أحيانا. وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك عمليات رصد متفرقة لهذا النوع في أماكن الصين، مثل بكين وتشجيانغ وقوانغدونغ.

وأصبحت تشينتشو، التي تتمتع بالتنوع البيولوجي الغني، وجهة شتوية للطيور المائية المهاجرة.

وقال سون إن فريق المسح سجل حوالي 12 ألف طائر شتوي في خليج ساننيانغ هذه المرة، بما في ذلك العصفور ملعقي المنقار، و11 طائرا من الطيور ملعقية المنقار ذات الوجه الأسود، والنورس أسود المنقار، وكلها تحت الحماية الوطنية من الدرجة الأولى