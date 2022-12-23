

أعلن أندري أونانا اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب الكاميرون في سن الـ 26 عاما.



وعاش أونانا أزمة خلال معسكر الأسود غير المروضة في كأس العالم أدى إلى استبعاده بالأخير عن البطولة.



وبدأ حارس إنتر في تمثيل منتخب الكاميرون في المحافل الدولية عام 2016.



وحمى أونانا عرين المنتخب في 34 مباراة دولية، استقبل خلالها 29 هدفا.



ولم يكن أونانا ضمن الفريق المتوج ببطولة أمم إفريقيا 2017.



وجاءت رسالة أونانا كالآتي:



«بدأ كل شيء في نجول نكوك (مدينة كاميرونية)، وهي قرية صغيرة حيث انتقلت عائلتي، خلالها فهمت هذه البلد وبدأت أشعر بالتزامي غير القابل للتفاوض نحوه أتذكر كيف كنا نشاهد المباريات كعائلة، يمكن فقط للكاميرونيين فهم معنى ذلك.. بدأت آنذاك أحلم ارتداء القميص الوطني.. والآن، وبعد ما لا نهاية من ساعات التدريب ورحلات لا نهاية لها والكثير من المثابرة، أستطيع أن أقول بكل فخر أنني حققت حلمي الأعظم.



لكن كل قصة مهما كانت جميلة نهاية، وقصتي مع المنتخب الكاميروني وصلت إلى نهاياتها، يأتي اللاعبون ويذهبون، الأسماء عابرة، لكن الكاميرون تأتي فوق أي شخص أو لاعب.. الكاميرون للأبد، وكذلك حبي للمنتخب الوطني وشعبنا الذي دعمنا دائما مهما كانت اللحظة صعبة.. شعوري لن يتغير أبدا تجاه بلدي الكاميروني سيستمر القلب في الخفقان أينما ذهبت، وسأقاتل دائما لرفع علم الكاميرون عاليا.. سأستمر في تقديم الدعم كمشجع، تماما كحال أكثر من 27 مليون كاميروني يفعلون في كل مباراة. لا يسعنى سوى توجيه الشكر للجميع، أولئك الذين وثقوا وآمنوا بي. الأمة أولا وللأبد».

ماذا حدث في كأس العالم؟



وكان مدرب الكاميرون سونج قد قرر بشكل مفاجئ استبعاد أونانا عن مباراة المنتخب الثالثة في دور المجموعات أمام أوروغواي.



وأوضح الاتحاد الكاميروني في بيان الأمر، وجاء: «الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يعلم الجميع أنه بناء على قرار سونج، تم إيقاف اللاعب أندريه أونانا مؤقتا من المجموعة لأسباب تأديبية».



وأضاف: «الاتحاد الكاميروني يؤكد دعمه الكامل للمدرب وطاقمه الفني، كونهم يطبقون سياسة الاتحاد التي تستهدف الحفاظ على الالتزام والتضامن والتكامل والتماسك داخل المنتخب».



وأتم: «الاتحاد يؤكد التزامه بخلق أجواء مسالمة لأجل الفريق وتوفير ما يلزم لتقديم الأداء المتميز».



فيما قال سونج في تصريحات نقلتها «بي بي سي»: «إنه لاعب مهم، ولكننا في بطولة صعبة، أعرف ما يجب أن أفعله، ويجب أن أضمن دائما أن الفريق له الأولوية على أي فرد. أندري أراد الخروج من القائمة وتقبلنا ذلك الوضع».



وفشل منتخب الكاميرون في التأهل إلى دور ثمن نهائي كأس العالم بعدما حل ثالثا في ترتيب المجموعة السابعة.