

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مشاركة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2022 ممثلا عن القارة.



وتأتي مشاركة الهلال بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا عن النسخة الماضية.



وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استضافة المغرب للنسخة الجديدة من مونديال الأندية في فبراير المقبل.



ويحمل الهلال لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، فيما مازالت منافسات النسخة الجارية مستمرة، حسب قرار إقامة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 أبريل 2023 على أرض الفريق المتأهل إلى النهائي عن منطقة الغرب، على أن تجري مباراة الإياب يوم 6 مايو 2023 في سايتاما باليابان، أرض نادي أوراوا ريد دايموندز المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق.



وشارك بطل السعودية بالفعل في النسخة الماضية من المونديال وحل رابعا بعد الخسارة من الأهلي المصري برباعية دون رد.



وتقام البطولة من 1 فبراير 2023 حتى 11 من الشهر ذاته.



وتشهد النسخة مشاركة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وفلامنجو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية، وسياتل ساوندرز بطل أميركا الشمالية وأوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا) والوداد المغربي (المستضيف) والأهلي المصري (وصيف دوري أبطال أفريقيا) وأخيرا الهلال ممثل آسيا.