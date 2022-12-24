أعلنت النيابة العامة الفرنسية ان حادث إطلاق النار الذي وقع في الدائرة العاشرة وسط العاصمة باريس اسفر عن سقوط قتيلين و4 جرحى، اثنان منهم حالتهما خطيرة.



وذكرت شبكة تلفزيون بي.إف.أم الفرنسية الجمعة أن إطلاق الأعيرة النارية وقع في محيط مركز ثقافي كردي في باريس.



وكتب نائب رئيس البلدية إيمانويل جريجوار على تويتر «وقع هجوم مسلح. شكرا لقوات الأمن على تحركها السريع، قلوبنا مع الضحايا ومن شهدوا هذه الفاجعة».



وكشفت شبكة التلفزيون أن المسلح يبلغ من العمر 69 عاما وتم اعتقاله. ولم تتضح بعد دوافع مطلق النار.



وقالت الشرطة الفرنسية إنها فتحت تحقيقا في الحادث وإنها حولته إلى قسم مكافحة الجرائم. وكانت أعلنت أنها تتعامل مع واقعة في رو دنجان، وطالبت السكان بالابتعاد عن المنطقة.