أطلقت كوريا الشمالية «صاروخا باليستيا غير محدد»، بحسب ما أعلن جيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني.



وصرحت هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية بأن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان».



وتندرج هذه العملية الجديدة في سياق عدد قياسي من تجارب الأسلحة أجريت في خلال سنة، كان آخرها إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات الأكثر تقدما في نوفمبر.



وفي فترة سابقة من الأسبوع، صرحت شقيقة الزعيم كيم جونغ أون بأن الشمال يتمتع بتقنيات متقدمة لالتقاط صور جوية بواسطة قمر تجسس صناعي.



وتحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أشهر من أن بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربتها النووية السابعة.



ونظم البلدان الثلاثاء مناورات جوية مشتركة مع نشر القاذفة الأميركية الإستراتيجية «بي-52 اتش» في الأرخبيل الكوري، وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية.



وكانت هذه القاذفة الثقيلة البعيدة المدى جزءا من تدريب شمل أحدث المقاتلات الأميركية والكورية الجنوبية وبينها اف-22 واف-35.

وأتت عملية الجمعة بعد بضع ساعات من اتهام البيت الأبيض بيونع يانغ بتسليم أسلحة لميليشيا «فاغنر» العسكرية الروسية التي تقاتل في أوكرانيا وسابقا في سورية، وهو ما نفته بيونغ يانغ.