الكويت – 23- ديسمبر – نظمت مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي خلال فعاليات (شهر العلوم في الكويت) عددا من اللقاءات الجماهيرية مع علماء وباحثين كويتيين ممن لهم إنجازات بارزة في مجال عملهم الأكاديمي والبحثي والتطبيقي.

وفي اللقاء الأول تحدث الباحث في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور سلطان السالم عن تحديات البحث العلمي وطموحاته وآفاقه في الكويت وعن أهميته البالغة ودوره الحيوي في جميع مجالات الحياة وعن عدد من أهم تطبيقاته العملية.

وشهد (مسار البيولوجيا والطب والصحة العامة) لقاء مع الأستاذ في كلية الطب بجامعة الكويت الطبيب الجراح محمد جمال تحدث فيه عن البحث العلمي الطبي ومناهجه وآلياته ودوره المتميز في صحة البشرية والحد من الأمراض التي تصيب المجتمعات.

وتطرقت الأستاذة في قسم الفيزياء بجامعة الكويت الدكتورة هالة الجسار ضمن فعالية (لقاء مع عالم) إلى المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول ومسيرته منذ انطلاق فكرته على يد عدد من الكوادر الوطنية المتخصصة من جامعة الكويت والخطوات المستقبلية له إضافة إلى أهم إنجازات المشروع المتمثلة في بناء قدرات وطنية قادرة على تصميم وبناء وإدارة الأقمار الاصطناعية.

وفي اللقاء الرابع تحدث رئيس قسم الجراحة بمستشفى جابر الدكتور سليمان المزيدي عن التطورات في مجال استخدام الروبوت الجراحي ومزاياه عن عمليات المنظار المعتادة مشيرا الى النقلة النوعية التي أحدثها في عالم الجراحة.

وتأتي تلك اللقاءات ضمن فعاليات (شهر العلوم في الكويت) الذي أطلقته مراكز المؤسسة هذا الشهر تزامنا مع ذكرى تأسيس المؤسسة في 12 ديسمبر 1976 وذلك احتفاء بالمشهد العلمي في البلاد وتجسيدا لرسالة المؤسسة في نشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل مزدهر.