عواصم ـ وكالات: قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي للتلفزيون الرسمي إن موسكو قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 5 و7% في مطلع 2023 ردا على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير، كما قد توقف المبيعات إلى البلدان التي تدعمهم.

وفي أول تصريحات تفصيلية بخصوص الرد الروسي على الحد الأقصى للسعر الذي قرره الغرب ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، قال نوفاك إن التخفيضات قد تصل إلى نحو 500-700 ألف برميل يوميا.



كما أضاف أنه على الرغم من جهود أوروبا لخفض الاعتماد على النفط والغاز الروسيين فإن هناك طلبا عالميا على منتجات الطاقة الروسية، مشيرا إلى أن موسكو تنوع المشترين لمنتجاتها.



وكان الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وأستراليا فرضوا سقفا سعريا عند 60 دولارا للبرميل بدءا من الخامس من ديسمبر، فضلا عن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الخام الروسية المنقولة بحرا وتعهد بريطانيا وكندا واليابان والولايات المتحدة بفعل المثل.



وقال نوفاك «نعتقد أن في ظل الوضع الراهن من الممكن حتى الإقدام على مخاطرة خفض الإنتاج بدلا من الاسترشاد بسياسة البيع المتعلقة بالحد الأقصى للسعر. اليوم 60 دولارا، وغدا قد يكون أي شيء، والاعتماد على بعض قرارات بلدان معادية أمر غير مقبول لنا».



في غضون ذلك، نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقطع ڤيديو الجمعة، من مكتبه بعد عودته من الولايات المتحدة، حيث قام بزيارة رسمية.



وتم نشر الفيديو القصير على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئيس الأوكراني، وفقا لوكالة أنباء (أوكرين فورم) الأوكرانية.



وقال زيلينسكي «صباح الخير جميعا، تحياتي لكم جميعا. هل تسمعون رنين هواتفنا؟ ـ يمكن سماع صوت رنين الهواتف في الخلفية خلال مقطع الفيديو ـ أنا في مكتبي. ونحن نعمل من أجل النصر. أتمنى لكم جميعا يوما سعيدا، سنهزمهم جميعا».