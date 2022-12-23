تنظم الجماعة الترابية تويزكي، بإقليم أسا الزاك جنوب المملكة المغربية، الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للرحل بتويزكي تحت شعار "الماء والترحال في علاقة البدو بالمجال" وذلك خلال الفترة من 24 الى 26 الجاري في إقليم أسا الزاك القريبة من مدينة جلميم المغربية.

يحتفي المهرجان بثقافة الرحل من جميع أنحاء العالم، ويفتح للجمهور المغربي والعربي والدولي أبواب التاريخ لاكتشاف تقاليد وعادات الأجداد، وفنونهم الغنية، بمجانية تامة، حيث ستعيش المنطقة ثلاثة أيام من الموسيقى والرياضة التقليدية وفنون الطهو، وسط عادات وتقاليد سكان المنطقة من البدو والرحل.

وتشهد دورة المهرجان هذا العام مشاركة مميزة من دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك من دولة الكويت بالاضافة الى مشاركات من الوطن العريي.