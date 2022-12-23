بيروت ـ أحمد عزالدين



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي نائب رئيسة الحكومة الإيطالية أنطونيو تاياني والوفد المرافق بحضور السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وخاصة ضرورة الاسراع بإنجاز الاستحقاق الدستوري الأول المتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية والعلاقات الثنائية بين لبنان وإيطاليا.



الرئيس بري اثنى امام الوزير الايطالي الذي يزور لبنان للقاء المسؤولين ومعايدة جنود الوحدة الايطالية العاملة ضمن قوات «اليونيفيل»، على مشاركة إيطاليا في هذه القوات التي تلعب دورا مهما في لبنان، منوها بالعلاقات التاريخية بين لبنان وإيطاليا لاسيما اقتصاديا، واستعرض رئيس المجلس المسار الذي يسلكه البرلمان اللبناني بإقرار جملة من التشريعات في إطار التفاوض مع صندوق النقد والتي ستعود على لبنان نحو شراكة أكبر مع اقتصادات الدول الصديقة وفي مقدمتها إيطاليا.



على صعيد آخر، وعشية الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة توجه الرئيس بري من اللبنانيين عامة وأبناء الطوائف المسيحية خاصة بالتهنئة قائلا: في ذكرى الميلاد الذي مثل ولايزال نقطة تلاق إنساني وإيماني لا ينفصل عراها بين المسيحيين والمسلمين، حري بنا كل من موقعه في هذه اللحظة المصيرية التي يمر بها وطننا لبنان وهي الأخطر في تاريخه أن نقارب كل ما هو متصل بحياة وطننا وإنساننا وقضايانا الخلافية مقاربة بمفهوم ميلادي على قواعد الأمل والرجاء والتسامح والمحبة ونبذ البغض والكراهية وسلوك طريق التلاقي على كلمة سواء من أجل ميلاد جديد للبنان.