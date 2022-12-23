لندن ـ وكالات: اضطلع عسكريون الجمعة بمهام عناصر مراقبة جوازات السفر في مطارات المملكة المتحدة في خضم إضراب موظفي شرطة الحدود (الجوازات)، في أحدث سلسلة إضرابات ينفذها العاملون في القطاع العام للمطالبة بتحسين الأجور.

وفي حين تم تنبيه المسافرين إلى أنهم قد يواجهون تأخيرا، أكد مطارا غاتويك وهيثرو أن قاعات الهجرة فيهما تعمل كالمعتاد الجمعة بعدما استعانت الحكومة بعناصر من القوات المسلحة وموظفين من الخدمة المدنية.



وشارك في الإضراب الذي نظمته نقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS) نحو ألف عامل في مطارات: هيثرو وبرمنغهام وكارديف وغاتويك وغلاسكو ومانشستر وميناء نيوهافن في الجنوب.



والإضراب هو الأول من ثمانية إضرابات تنظم يوميا بين الجمعة والأول من ينايرالمقبل، باستثناء 27 الجاري.



ويأتي التحرك في أعقاب إضرابات نظمها مؤخرا الممرضين وطواقم سيارات الإسعاف احتجاجا على رفض الحكومة زيادة أجورهم التي بقيت سنوات على حالها في خضم أزمة غلاء معيشة أدت إلى ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 11%.



أعلنت وفي سياق متصل، اعلنت «الجمعية الملكية للتمريض» (آر سي إن) أن الممرضين سيضربون مجددا يومي 18 و19 يناير المقبل.



وقال الأمين العام لنقابة الخدمات العامة والتجارية مارك سيروتكا إن العديد من موظفي شرطة الحدود يعانون من أزمة غلاء المعيشة.

وأضاف لإذاعة بي بي سي إن «أربعين ألفا من أعضائنا يستخدمون بنوك الطعام. 45 ألفا منهم يطالبون بتحسن ظروف العمل. إنهم عاملون فقراء».



وأوضح أن الخلاف يشمل أيضا المعاشات التقاعدية والأمن الوظيفي.



من جهته، أعرب رئيس الوزراء ريشي سوناك عن «حزنه وخيبة أمله» إزاء مضي موظفي شرطة الحدود قدما في تحركهم لكنه شدد على أن الحكومة لن ترضخ للإضرابات.



وقال «أعتقد أننا جميعا نعلم أن التحدي الاقتصادي الأكبر الذي نواجهه جميعا هو التضخم.



إنه تضخم يقضم من رواتب الجميع»، مؤكدا حرصه على «خفض التضخم».



في غضون ذلك، أضرب أيضا موظفو توصيل البريد التابع لاتحاد عمال الاتصالات (CWU) الجمعة للمرة الخامسة هذا الشهر.



وواصل عمال الطرق السريعة الوطنية المسؤولون عن الطرق السريعة والطرق الرئيسية في لندن وجنوب شرق إنكلترا الجمعة أيضا إضرابهم الذي بدأ الخميس ويستمر أربعة أيام.



ومن المرتقب أن يبدأ بعض عمال حافلات لندن وموظفي وكالة البيئة إضرابات منفصلة.



وأعلن الاتحاد العام للنقابات تعليق إضراب طواقم سيارات الإسعاف الي كان مقررا في 28 الجاري.