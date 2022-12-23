لشبونة ـ وكالات: تعطلت حركة القطارات الجمعة في البرتغال بسبب إضراب عمال السكك الحديدية للمطالبة بعلاوة تعوض تراجع القوة الشرائية جراء التضخم.



ولم تنطلق سوى 109 بين 245 رحلة قطار مبرمجة، وفق تقرير أولي من شركة السكك الحديدية البرتغالية.



ويعني ذلك أنه تم توفير حد أدنى من الخدمة يعادل 25% من الرحلات المبرمجة، ما يجعل من الممكن تقليل تداعيات الإضراب الذي أثر خصوصا على النقل داخل المدن في لشبونة وبورتو (شمال) وكويمبرا (وسط) وعلى الرحلات إلى الأقاليم.



وهذا هو اليوم الأول من الإضراب الذي دعت إليه النقابات التي تمثل موظفي السكك الحديدية، ومن المقرر تنفيذ إضراب آخر الاثنين.



وحذرت الشركة من أن الإضراب قد يكون له تأثير على «حركة القطارات على المستوى الوطني» في 25 ديسمبر الجاري والأول من يناير المقبل.



وقال المسؤول النقابي أنطونيو سلفادو لوسائل إعلام محلية إن عمال السكك الحديدية «فقدوا القوة الشرائية، لذا فإن هذه العلاوة ستعوض هذه الخسارة»، لكن المفاوضات مع الإدارة باءت بالفشل.