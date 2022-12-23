عواصم ـ وكالات: أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أن عناصرها قتلوا الجمعة في كفر قاسم، احد فلسطينيي 48 (عرب إسرائيل) بعد أن أطلق النار على عدد منهم ودهس آخرين بسيارته مما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم بجروح.



وقالت الشرطة في بيان إن منفذ الهجوم اتصل بالشرطة بدعوى وقوع «حادث عنيف.



ما أن وصل الشرطيون إلى مكان الحادث حتى أطلق النار باتجاههم ثم استقل سيارته ودهسهم»، مما أسفر عن إصابة ثلاثة شرطيين بجروح قبل أن «يتم تحييده بطلقات نارية».



ونفى هذه الرواية أقارب القتيل ويدعى نعيم محمود بدير.



وقال عم القتيل ويدعى صبحي بدير لوكالة فرانس برس إن ابن أخيه بريء.



وأضاف «عندما تقتل الشرطة فلسطينيا في إسرائيل يقولون إنه إرهابي أو إنه كان يخطط لشن هجوم».



ونددت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بـ«جرائم الاحتلال» ووصفت القتيل بـ«الشهيد».



من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن أربعة فلسطينيين «يشتبه بضلوعهم في أنشطة ارهابية اعتقلوا».