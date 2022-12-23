انقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون بيت أميركي اليوم الجمعة حيث تسببت "عاصفة شتوية" وصفت بالتاريخية في إحداث دمار في جميع أنحاء البلاد.

وكانت ولاية كارولينا الشمالية الأميركية الأكثر تضررًا بين الولايات الأميركية، حيث انقطعت الكهرباء بها عما يقرب من 200 ألف بيت، وفقًا لأرقام باور أوتاج الأميركية.



كما تم الإبلاغ عن أكثر من 92 ألف انقطاع كهربائي في ولاية فرجينيا وأكثر من ٨٢ ألف أنقطاع كهربائي في ولاية تكساس حتى منتصف نهار اليوم الجمعة.

وكانت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية قد حذرت من أن السفر سيتأثر جراء المناخ الشتوي المتطرف الذي يجتاح الثلث الشرقي من البلاد"، والذي يؤثر على أكثر من 200 مليون أميركي، أو حوالي (ثلثي) 60 ٪ من سكان الولايات المتحدة ، الذين يخضعون حاليًا للتحذير من المناخ.

وأكدت خدمات الأرصاد الجوية الأميركية: "بالإضافة إلى درجات الحرارة شديدة البرودة، فإن الرياح القارصة العاتية ستؤدي إلى برودة أكبر في جميع أنحاء وسط وشرق الولايات المتحدة".



وقال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص، اثنان في كنتاكي وواحد في ميسوري ، قد لقوا حتفهم بسبب هذا الطقس.



فقد وصل نظام العاصفة بأميركا إلى مستوى وصف بأنه: إعصار القنبلة.

وقد تسبب الطقس القاسي في تعطيل السفر عبر أنحاء الولايات المتحدة، حيث تسببت العاصفة الباردة في إغلاق عدة مدارج في المطارات الأمريكية، فقد قالت ألاسكا إيرلاينز إنه تم إلغاء أكثر من 270 رحلة طيران ، مع توقع المزيد من الإلغاءات والتأخيرات على مدار اليوم.

كما غطت الثلوج الكثيفة منطقة بوفالو ، في نيويورك ، صباح اليوم الجمعة وسط عاصفة شتوية هائلة.



وأظهرت مقاطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي ظروفًا شبيهة بالعواصف الثلجية الشديدة، حيث أغصان الأشجار تتأرجح في الرياح العاتية.

وقال خبراء الأرصاد إن هبوب الرياح يبلغ 65 إلى 75 ميلا في الساعة.



ويتوقع تساقط ثلوج كثيفة حتى 4 أقدام منذ صباح اليوم الجمعة حتى يوم غد السبت.



كما يمكن حدوث قشعريرة رياح تتراوح بين صفر إلى سالب 10.

وحذر مكتب المدعي العام الأميركي في نيويورك، ليتيتيا جيمس، من استغلال هذه الظروف المناخية لرفع للتلاعب في الأسعار وطلبت من سكان الولاية الاتصال بمكتبها على الفور إذا اعتقدوا أنهم ضحية لذلك.