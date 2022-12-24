أعلن بنك بوبيان عن إطلاق بطاقة «دزّه» الجديدة مسبقة الدفع لتنضم إلى مجموعة بطاقاته مسبقة الدفع المتميزة ذات العروض والمزايا الحصرية، ليكون بذلك أول بنك يُطلق حلولا مبتكرة للعملاء المقبلين على الزواج بدلا عن تقديم المهر النقدي أو الشيكات.

وقالت المدير في إدارة منتجات البطاقات في البنك سبيكة العبدالله إن من خلال بطاقة «دزه» سيتمكن عملاؤنا المقبلون على الزواج من الحصول على مجموعة متكاملة من المزايا، حيث تتميز البطاقة بتصميم راق ومميز يمكن من خلاله حفر اسم كل من المعرس والعروس معا.



وأوضحت: نجحنا من خلال هذه البطاقة في إثبات ريادتنا وأننا البنك الأقرب لعملائنا، لاسيما أنها تتواكب مع متطلبات شريحة المقبلين على الزواج، وهي شريحة لم يتم التطرق لها من قبل في أي منتج أو توجيه أي خدمة لهذه الشريحة بالأخص.



وأضافت أن بطاقة «دزّه» مسبقة الدفع يأتي إصدارها كجزء من جهود البنك لتقليل الاعتماد على وسائل الدفع النقدية والتوجه نحو الاعتماد على الجانب الرقمي، والتي يمكن استخدامها مع كل تطبيقات الدفع الرقمي الحديثة، حيث سيتمكن المعرس من خلالها من إيداع المهر بدلا من تقديم المهر النقدي أو الشيكات بجانب استفادة العروس من خصومات من عدة شركات محلية وعالمية لتغطية تجهيزات العرس.



وأشارت إلى ما تتميز به خدمات ومنتجات بنك بوبيان من سهولة ويسر، لاسيما في الحصول عليها عبر القنوات الرقمية للبنك، حيث إن إصدار بطاقة «دزّه» متاح من خلال (مساعد)، مساعدك الرقمي في تطبيق بوبيان بخطوات سهلة وبسيطة، أو من خلال أي من فروع بنك بوبيان.