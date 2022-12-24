قال عضو مجلس إدارة المركز العلمي ومديره العام بالوكالة د.حمد الياسين إن الأسبوع الرابع من فعاليات (شهر العلوم في الكويت) سيسلط الضوء على التوعية البيئية والتنوع البيولوجي تزامنا مع أصداء الاتفاق التاريخي بشأن التنوع البيولوجي في مؤتمر الأمم المتحدة (الأطراف 15) بمونتريال الذي دعا إلى حماية 30 % من كوكب الأرض.

وأضاف د. الياسين في تصريح صحافي اليوم إن المركز العلمي (أحد المراكز التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي) سيستضيف هذا الأسبوع معرض (مصور الحياة البرية للعام) المعار من متحف التاريخ الطبيعي- لندن الذي يستثمر حب الأطفال للحيوانات للتوعية بأهمية التنوع البيولوجي ويغرس فيهم مفاهيم المسؤولية البيئية بوسائل جمالية.

وأوضح أن (التقدم العلمي للنشر)، وهي أحد المراكز العلمية التابعة للمؤسسة ستعرض أحدث إصداراتها وهو كتاب (الفراشات) في ورشة تفاعلية بالتعاون مع (مركز صباح الأحمد للموهبة) التابع للمؤسسة بهدف تحبيب المشاركين بالقراءة والعلوم باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، مبينا أن الفعالية ستشرح دورة حياة الفراشات وأنواعها وموائلها.

وقال د. الياسين انه بشراكة وثيقة مع الهيئة العامة للبيئة وفريق عدسة البيئة الكويتية التطوعي وبمشاركة من شركة (دي جي آي فالكون الكويت) ستقام فعالية لرصد طيور النحام الكبير (الفلامينغو) في شواطئ الكويت قرب المنطقة الحرة باستخدام الطيارات من دون طيار (درونات) بهدف تقريب مفاهيم أهمية الحفاظ على الموائل للجمهور وللتعريف بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي والنطاق الإيكولوجي.

وأفاد بأن الأسبوع الختامي سيشهد أيضا استمرار فريق الغوص التطوعي في تقديم فعالياته الأسبوعية المرحة لتثقيف الأطفال بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية ومخاطر الشباك الأشباح (المهملة) على الحيوانات البحرية والأسماك.

وأضاف أنه خلال أيام الأسبوع ستعرض (شركة شيري الغانم) السيارة الكهربائية الصديقة للبيئة في المركز العلمي للتوعية بالفوائد البيئية لمثل هذه السيارات، مبينا ان العديد من الأبحاث اظهرت أن السيارات الكهربائية أكثر كفاءة لأنه حتى لو كان عليك شحن سيارة كهربائية باستخدام الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري فإن كفاءة استهلاك الوقود في السيارة الكهربائية أعلى بنسبة 4 % من كفاءة سيارة البنزين.

وعن المحور الصحي للأسبوع الختامي من شهر العلوم أوضح أنه سيسلط الضوء على داء السكري والوقاية منه حيث ستقيم الجمعية الطبية الكويتية في مجمع الأڤنيوز يومي 30 و31 ديسمبر فعالية (أطفالنا قطع من السكر) بدعم من المؤسسة وذلك ضمن جهودها للتوعية بيوم السكر العالمي للأطفال، مضيفا ان هذه الفعالية تتضمن 6 محطات تفاعلية يستقبل فيها الأطباء الأطفال للتوعية بالصحة العامة وطريقة تغيير سلوك تغذيتهم لصحة أفضل.

يذكر أن مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تنظم فعاليات (شهر العلوم في الكويت) هذا الشهر تزامنا مع ذكرى تأسيسها في 12 ديسمبر 1976 وذلك احتفاء بالمشهد العلمي في البلاد وتجسيدا لرسالة المؤسسة في نشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل مزدهر.