تقيم جمعية المرشدات الكويتية مخيمها السنوي «مخيم السلام» تحت رعاية وزير التربية د.حمد العدواني وبمشاركة جميع المناطق التعليمية والتعليم الخاص والنوعي والديني خلال الفترة من 4 إلى 9 يناير بقيادة رئيسة الجمعية هند الهولي والموجهة العامة للزهرات والمرشدات د.أمل العوضي وزيارة وفود من الدول الشقيقة: الأردن ومصر فلسطين، وذلك تحت شعار «معكم ننمو وبكم نزدهر» وسيكون هناك شعار لكل منطقة تنظم من خلاله ورشها وفعالياتها منها شعار منطقة الجهراء «القوة والعزيمة» بقيادة الموجهة الأولى نجلاء الحسين.



وستنظم الجمعية معرضا داخل مقرها يوم 5 يناير حول القوة البحرية وحماية أمن الحدود البحرية وعمل فريق الغوص الكويتي، وتنظم زيارة لقاعدة صباح الأحمد البحرية لمعرفة المزيد حول حفظ أمن الحدود للدولة، وسيتم افتتاح الحفل يوم 7 يناير الساعة 7 مساء تحت رعاية الوزير وأهالي المرشدات المشاركات وبعض قيادات الدولة.