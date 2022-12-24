تجددت احتجاجات الأكراد السبت في العاصمة الفرنسية باريس للمطالبة بأجوبة بشأن عملية الهجوم المسلح قرب مركز ثقافي كردي أدى الى مقتل وإصابة نحو 6 أشخاص الجمعة.



ورغم إعلان النيابة العامة الفرنسية تمديد توقيف الرجل البالغ 69 عاما المتهم في قتل ثلاثة أكراد بمسدس وإصابة ثلاثة آخرين، اندلعت مواجهات بين متظاهرين أكراد وقوات الشرطة الفرنسية التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين في ساحة الجمهورية، وسط معلومات عن وقوع أعمال تخريب.



هذا، وتركز التحقيقات الآن على تهم القتل ومحاولة القتل والعنف المسلح، إضافة إلى انتهاك التشريعات المتعلقة بالأسلحة بدافع عنصري. وقالت النيابة «إضافة هذا الأمر لا يغير الحد الأقصى للعقوبة المحتملة والتي تبقى السجن المؤبد».



ونفذ مسلح جرائم القتل في مركز ثقافي كردي ومقهى مجاور الجمعة في جزء مزدحم من الدائرة العاشرة في باريس.



وقالت ممثلة الادعاء العام في باريس لور بيكيو الجمعة إن الدوافع العنصرية المحتملة ستكون جزءا من التحقيق، لكن ممثلين عن الأكراد قالوا إنه ينبغي اعتبار الهجوم إرهابيا.



وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «الهجوم الدنيء» الذي «استهدف أكراد فرنسا». وبطلب منه، استقبل قائد شرطة باريس مسؤولي الجالية الكردية.



ولم تسرب السلطات الفرنسية أي تفاصيل عن الضحايا «غير المعروفين لدى أجهزة الشرطة الفرنسية»، كما قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.



لكن الناطق باسم المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا أجيت بولات قال إن أحدهم فنان كردي لاجئ سياسي، والرجل الثاني وهو «مواطن كردي عادي» يتردد على الجمعية «يوميا». وأوضح أن بين القتلى امرأة كانت قد تقدمت بطلب للجوء سياسي «رفضته السلطات الفرنسية».



أما المتهم فقد سبق ان حكم عليه في يونيو الماضي بالسجن 12 شهرا بتهمة ارتكاب أعمال عنف بسلاح ابيض في 2016. وقد طعن في الحكم.



والرجل اتهم أيضا في ديسمبر 2021 بارتكاب أعمال عنف ذات طابع عنصري، مع سبق الإصرار مستخدما أسلحة والتسبب بأضرار لأفعال ارتكبت في الثامن من ديسمبر 2021.