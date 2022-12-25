

جدد نادي مان يونايتد عقود أربعة لاعبين حتى 2024، بينهم المهاجم ماركوس راشفورد، وفق ما أعلن مدربه الهولندي إريك تن هاغ.



وجاء في بيان للنادي على موقعه «أكد مدرب مان يونايتد إريك تن هاغ، أن النادي جدد لمدة سنة واحدة عقود 4 لاعبين».



وكانت عقود راشفورد والظهيرين لوك شو والبرتغالي ديوغو دالو ولاعب الوسط البرازيلي فريد تنتهي في يونيو 2023، أي مع نهاية الموسم الحالي.



وقال تن هاغ «نحن سعداء لأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، وهؤلاء اللاعبون لديهم مساهمة كبيرة في هذا الاتجاه. نريد أن نتطور، نريد دعم هؤلاء اللاعبين ونريدهم أن يبقوا في خطتنا».



وأردف «نريد بناء فريق للمستقبل، لسنوات أطول، ويجب أن يكون هؤلاء اللاعبون جزءا منه».