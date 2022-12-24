أعلن مسؤول تايلاندي وصول 10.9 مليون سائح إلى البلاد في الفترة من شهر يناير وحتى 20 من ديسمبر هذا العام.

وقال رئيس هيئة السياحة في تايلاند يوثاساك سوباسورن - في إفادة عبر الإنترنت أوردها راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري إن من أهم الأسواق السياحية الوافدة للبلاد: ماليزيا والهند ولاوس، متوقعا أن يتجاوز عدد الوافدين 11.5 مليون سائح بحلول نهاية العام.

وتتوقع الحكومة التايلاندية أن تستقبل 22 مليون وافد أجنبي العام المقبل، وفي هذا الصدد أضاف سوباسورن "نحن نركز على اجتذاب السائحين ذوي الانفاق المرتفع، وليس العدد فحسب."

يذكر أن تعافي قطاع السياحة، الذي كان يمثل نحو 12% من إجمالي الناتج المحلي قبل الجائحة، يعد ضروريا لاقتصاد تايلاند، ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.