طوّر باحثون صينيون أول شريحة لوحدة معالجة البيانات (DPU) في البلاد، ما يمثل علامة فارقة في صناعة الرقائق المحلية.

وتعرف DPU باسم "الشريحة الرئيسية الثالثة" بعد وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU). وأصبحت الحوسبة غير المتجانسة القائمة على مزيج من DPU و CPU و GPU التكنولوجيا السائدة لمراكز الحوسبة الذكية من الجيل التالي.

وتم تطوير شريحة DPU بواسطة شركة YUSUR المحدودة للتكنولوجيا ومقرها في بكين، باستخدام معالج 28 نانومتر، وتتميز بالتكلفة المنخفضة والأداء الممتاز والاستهلاك المنخفض للطاقة، كما يمكنها تحقيق زمن انتقال منخفض للغاية يبلغ 1.2 ميكروثانية ودعم ما يصل إلى 200 جيجا من النطاق الترددي العريض للشبكة.

وسيتم استخدام شريحة DPU في مراكز البيانات والحوسبة المالية والحوسبة عالية الأداء، وفقا لفنيي YUSUR، التي يأتي أعضاؤها المؤسسون من مختبر حكومي رئيسي تابع للأكاديمية الصينية للعلوم.

وقال يان قوي هاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة YUSUR: "ما تفعله DPU هو أنها تبني قنوات طاقة حوسبة يمكنها تعزيز تدفق موارد طاقة الحوسبة، وتقليل حمل وحدة المعالجة المركزية وإطلاق قوة المعالجة لمركز البيانات".