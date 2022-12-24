أفادت تقارير محلية أن شركة بوينج الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات تبطئ عملية التجميع النهائي لطائرات الأحلام دريملاينر 787 في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، حيث تتعرض لتأخيرات في وصول قطع وأجزاء الطائرات.

وقالت بيونج إنه لم يطرأ تغيير على توقعات الإنتاج والتسليم السابقة لطائرات .787

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن صحيفة سياتل الأمريكية أن عمليات التسليم من شركة سبيريت ايروسيستمز إلى المصنع قد تأثرت.

ويستمر العمل في فحص وإصلاح وتسليم الطائرات 787 التي تم تصنيعها بالفعل.

وسيتم إغلاق خط إنتاج ساوث كارولينا الأسبوع المقبل كما هو معتاد بمناسبة العطلة بين عيد الميلاد وبداية العام الجديد.

وسيتم بعد ذلك، استئناف عمل التجميع النهائي المحدود فقط في كانون الثاني/ يناير. وقامت بوينج، بالنسبة لتلك الفترة، بإعادة توزيع تقنيات خط تجميع طائرات 787 على مناطق أخرى.