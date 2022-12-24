قال زعماء نقابيون إن العاملين الأكاديميين في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة أنهوا إضرابا استمر قرابة ستة أسابيع ووصفته النقابات بأنه أكبر إضراب عن العمل على الإطلاق في مؤسسة أمريكية للتعليم العالي.

وأضرب آلاف العاملين الأكاديميين عن العمل في حرم جامعة كاليفورنيا في جميع أنحاء الولاية في 14 نوفمبر تشرين الثاني ونظموا احتجاجات صاخبة للمطالبة بتحسين الأجور لمساعدي التدريس وغيرهم.

وأدى الإضراب إلى تعطيل الاختبارات النهائية وجلسات الدراسة وتصحيح الأوراق في الجامعة الرائدة في كاليفورنيا.

وكان من بين المضربين مساعدو التدريس والباحثون والمعلمون وغيرهم من المدرسين من طلاب الدراسات العليا في جميع حرم جامعة كاليفورنيا العشرة ومختبر لورانس بيركلي الوطني.

ولم يرد مسؤولو جامعة كاليفورنيا على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل.

وتوصل مسؤولو الجامعات وزعماء النقابات إلى اتفاق الأسبوع الماضي بعد سلسلة من المفاوضات. وبدأ الآلاف من الأكاديميين المضربين التصويت الأسبوع الماضي على ما إذا كانوا سيصدقون على الاتفاق مع جامعة كاليفورنيا.

وأشاد أنصار النقابات والجامعات بالاتفاقية باعتبارها صفقة عمل تاريخية من شأنها أن تضع معيارا وطنيا جديدا وتعزز الأجور وظروف العمل للأكاديميين العاملين في الجامعات العامة.