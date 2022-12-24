قال محامون إن عائلات مرضى دور رعاية المسنين الذين توفوا في جائحة فيروس كورونا يستعدون لاتخاذ إجراء قانوني محتمل ضد الحكومة البريطانية ودور منفردة.

وقالت شركة "ليه داي" للمحاماة إنها كتبت رسالة إلى وزير الصحة ووكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة وعدد من دور الرعاية بالنيابة عن 22 شخصا توفي لكل منهم فرد أو أكثر من أفراد العائلة- بعضهم في المستشفى ولكن معظمهم في دور الرعاية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن الشركة قولها إن حالات الوفاة وقعت في بداية الجائحة، عندما تم نقل المرضى سريعا من المستشفيات إلى دور رعاية المسنين سريعا.

وعلى الرغم من ذلك، لم تكن هناك سياسة تتطلب إجراء اختبار للمرضى قبل الدخول، أو بعزل المرضى الذين ليس لديهم أعراض، حتى منتصف نيسان/ أبريل.

وقالت الحكومة البريطانية إنها سعت إلى حماية المقيمين في دور رعاية المسنين "بناء على أفضل المعلومات المتاحة في ذلك الوقت".

وأضافت شركة "ليه داي" أن أي دعاوى سيتم تقديمها بسبب الإهمال، مع أن التحقيقات بدأت مؤخرا.

ويأتي هذا التطور في أعقاب حكم أصدرته محكمة عليا في نيسان/أبريل هذا العام في قضية رفعتها امرأتان هما كاثي جارنر وفاي هاريس، توفي والداهما بسبب كوفيد.19-

وحكم القضاة أن السياسات الواردة في الوثائق التي صدرت في آذار/مارس وأوائل نيسان/أبريل 2020، كانت غير قانونية لأنها لم تأخذ في الاعتبار الخطر الذي يتعرض له المقيمين في دور الرعاية من كبار السن والضعفاء من انتقال الفيروس من الأشخاص الذين لم تكن لديهم أي أعراض.