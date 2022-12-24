قدمت بولندا شكوى لدى محكمة العدل الأوروبية، ضد المفوضية الأوروبية، في مسعى لإيقاف غرامة يومية بمقدار مليون يورو (1ر1 مليون دولار)، في إطار نزاع بشأن تغييرات كاسحة في النظام القضائي للبلاد.

وقال وزير الشؤون الأوروبية البولندي شيمون شينكوفسكي فيل سيك لوكالة بلومبرج للأنباء، إن الحكومة في وارسو تعتقد أنه يجب سحب العقوبة التي وصلت إلى أكثر من 400 مليون يورو، لأنها امتثلت لأمر من محكمة العدل الأوروبية بحل ما يطلق عليه "غرفة تأديبية للقضاة".

وتمثل هذه الخطوة تصعيدا جديدا للتوتر بين بولندا والاتحاد الأوروبي في إطار الخلاف بشأن سيادة القانون. وبشكل منفصل، يأتي أيضا هذا فيما تحول الاختلافات داخل الائتلاف الحاكم في بولندا دون امتثال الحكومة لاتفاق أبرمته مع بروكسل كان من شأنه أن يمهد الطريق أمام الإفراج عن 4ر35 مليار يورو، مساعدات أوروبية لمواجهة تداعيات الجائحة.

وأكد شينكوفسكي لبلومبرج إقامة الدعوى ضد المفوضية الأوروبية، وقال: "تم تصفية الغرفة التأديبية للمحكمة العليا ولم تعد البنود التي أثارت شكوك المفوضية الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبي، مطبقة. وبالتالي لا يوجد أساس لفرض غرامات من جانب المفوضية ".