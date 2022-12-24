أحيا المطرب العراقي كاظم الساهر حفلا غنائيا كبيرا على مسرح "دبي أوبرا"، وسط حضور كبير.

وقدم الساهر ، على مدار ساعتين ، مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه ومنها (مدرسة الحب) و (ها حبيبي)، و (الرسم بالكلمات) و (عيد العشاق)، و(الحياة) و(حافية القدمين)، كما حرص على تقديم أغنيته الجديدة (يادكتورة).

وتحدث الساهر على المسرح معبرا عن شكره للجمهور الذي وصفه بـ"الرائع"، كما عبر عن امتنانه للشاعر الراحل نزار قباني، والشاعر كريم العراقي، اللذان قدم لهما معظم أغانيه.

وقالت شركة "مومنتس ايفنتس" المنظمة للحفل ،لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحفل لم يكن فيه مقعدا شاغرا، إذ نفذت بطاقاته منذ أكثر من شهر، ما استدعى العمل على تنظيم حفل ثان بيعت كل بطاقاته فور طرحها.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من "مهرجان دبي للتسوق" التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وتتضمن العديد من الحفلات الفنية والترفيهية.