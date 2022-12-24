فتحت سلطات الطيران الأميركية تحقيقا في حادث تحطم طائرة صغيرة على شاطئ سانتا مونيكا في كاليفورنيا ما أدى الى مقتل رجل.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة من طراز "سيسنا 150" وهي تتحطم أثناء محاولتها القيام بهبوط اضطراري الخميس على بعد أمتار من رصيف سانتا مونيكا الشهير.

وشاهد رواد الشاطئ الطائرة الخفيفة ترتطم بمياه الشاطىء بعنف وتنقلب خلال محاولة الطيار الهبوط على الرمال.

وهرع رجال الطوارئ لنجدة الطيار وراكب كانا على متن الطائرة.

ولقي ريكس مينتر البالغ 95 عاما والذي شغل منصب رئيس بدية سانتا مونيكا في الستينات حتفه في الحادث، فيما لم ترد أي معلومات عن الطيار.

وقال إيان غريغور المتحدث باسم إدارة الطيران الفدرالية الأميركية إن التحقيق جار في حادت تحطم الطائرة.

أضاف "أبلغ الطيار عن وجود مشاكل في المحرك بعد إقلاعه من مطار سانتا مونيكا".

وقال جوش فينبيرغ لقناة "آي بي سي 7" إنه كان مع صديقه على الشاطئ عند تحطم الطائرة، مضيفا "رأيناها تحلق هناك وظننا أنه سيكون هبوطا سلسا، لكنها اصطدمت بالمياه وانقلبت. كان الأمر مخيفا للغاية".