قال ممثلون للادعاء إن هيئة محلفين في مدينة لوس انجليس الأمريكية أدانت دايستار بيترسون، مغني الراب الكندي المعروف باسم توري لينز، بإطلاق النار على زميلته الفنانة ميجان ثاي ستاليون مما أدى إلى إصابتها في قدميها بعد مشادة في عام 2020.

وأدانت هيئة المحلفين لينز(30 عاما) بارتكاب ثلاث تهم جنائية وهي حمل سلاح ناري محشو وغير مرخص في سيارة وشن هجوم بمسدس نصف آلي واستخدام سلاح ناري بإهمال جسيم. ويواجه لينز عقوبة السجن أكثر من 20 عاما واحتمال ترحيله إلى كندا.

وكانت مغنية الراب الحائزة على جائزة جرامي ميجان ثاي ستاليون(27 عاما) قد قالت في شهادتها في وقت سابق إن لينز أطلق النار على قدميها بعد حفلة في هوليوود هيلز في يوليو تموز 2020، مضيفة أن إطلاق النار سبقه جدال اشتد عندما بدأ كل منهما في مهاجمة المشوار الموسيقى للآخر.

ونقلت شبكة سي بي إس نيوز عن ميجان ثاي ستاليون، واسمها الحقيقي ميجان بيت، قولها إنها احتاجت لعملية جراحية لإزالة شظايا الرصاص في قدميها.

ومن المقرر النطق بالحكم في 27 يناير كانون الثاني. ولم تكن ميجان ثاي ستاليون موجودة في المحكمة وتم احتجاز لينز أمس الجمعة بعد أن أُفرج عنه بكفالة خلال المحاكمة عقب فترة من الإقامة الجبرية بمنزله.