يعتزم ملك النرويج الملك هارالد الخامس اعتزال الإبحار التنافسى بالزوارق في المسابقات الدولية بعد عقود من المسابقات الأولمبية وبطولات كأس العالم.

ووفقا لقناة "إن آر كيه" النرويجية، قال الملك / 85 عاما/ إن "كل شيء له أوان".

وخلال هذا الصيف فقط، شارك الملك، الذي يتولى العرش منذ عام 1991، بقارب سيرا النرويجي في بطولة كأس العالم للإبحار ببحيرة جنيف في سويسرا.

ونقلت القناة عن الملك قوله: "لقد كان من الممتع أن أكون هناك مجددا. لكن ربما كانت المرة الأخيرة".

ويعاني بشكل متزايد، الملك هارالد الخامس المولع بالرياضة والطبيعة، من مشاكل صحية في السنوات القليلة الماضية، وأصبح الإبحار أكثر صعوبة بالنسبة له.

وفي حين أنه قد يبحر في النرويج مرة أخرى، كمدرب على سبيل المثال، فمن المستبعد أن يبحر في الخارج.

وعندما سئل عما سيفتقده، رد الملك قائلا: "صحبة ومودة الرفقاء".