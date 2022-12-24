حظيت أغنية المطرب الإماراتي حسين الجسمي "يارب تكون بخير"، التي طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" والمنصات الرقمية، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونين و216 ألفا و570 مشاهدة بعد 4 أيام فقط من طرحها.

وتعد "يارب تكون بخير" أحدث أعمال الجسمي الغنائية، وطرحها يوم الثلاثاء الماضي، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان وغناء حسين الجسمي، وتوزيع ومكس وماستر علي فتح الله.

وواصل الجسمي الترويج لأغنيته، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غير غلاف صفحته بموقع "فيسبوك" ووضع بوستر الأغنية، وأعاد نشر تعليقات الجمهور على الأغنية.