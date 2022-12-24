بدأت شركة بيونتيك تجارب بشرية على لقاح مضاد للملاريا، في تجربة جديدة لتقنية الحمض النووي الريبي المرسال التي عززت أنجح اللقاحات المضادة لكوفيد19-، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أوغور شاهين إنه جرى إعطاء أول مريض التطعيم يوم 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأضافت بيونتيك أن المرحلة الأولى من الدراسة سوف تشمل 60 مريضا، وسوف تستخدم ثلاث جرعات مختلفة للقاح واحد مرشح. وتعتزم الشركة، ومقرها مدينة ماينتس الألمانية، تقييم نسخ مختلفة من الجرعات لرؤية أي منها يعمل بشكل أفضل.

ولم يمنع اللقاح الأول للمرض، والذي طورته شركة جي.إس.كيه.، سوى 40 % من حالات الإصابة بالملاريا في دراسة أوسع نطاقا.

ويجرى الآن اختبار الجرعة الثانية المطورة من قبل باحثين في جامعة أوكسفورد، في تجربة كبيرة ومتعددة البلدان.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المرض أودى بحياة نحو 619 ألف شخص العام الماضي، كان أغلبهم أطفال صغار في أفريقيا.

وأفاد شاهين بأن موقع انتاج اللقاحات المقرر لبيونتيك في كيجالي، عاصمة رواندا، سوف يساعد في إنتاج لقاح الملاريا.