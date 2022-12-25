عبدالعزيز الفضلي



يواصل طلبة المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر اختباراتهم للفصل الدراسي الأول، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، بينما طلبة المتوسط آخر اختبار لهم غدا الاثنين، على أن تنطلق امتحانات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي يوم 4 يناير المقبل.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» عن أن الأمور سارت على ما يرام في الأسبوع الأول من الاختبارات وحسب الخطة الموضوعة، مشيدة في الوقت نفسه بتعاون الإدارات المدرسية ولجان الاختبارات لتطبيقها النظم واللوائح مع تقديم الاختبار المريح لأبنائنا الطلبة.



وأوضخت المصادر أن نتائج العاشر والحادي عشر ستكون فور الانتهاء من التصحيح وترفع على موقع وزارة التربية، لافتة إلى أن الموعد ستحدده الكثافة الطلابية لكل مدرسة خاصة أن هناك بعض المدارس تعاني من نقص في المصححين، هذا بالإضافة إلى أن عطلة رأس السنة الميلادية قد تؤخر ظهور هذا النتائج في بعض المدارس ذات الكثافة العالية.



من جهة اخرى، تعمل وزارة التربية على معالجة وحل المشاكل المتعلقة بتقييم أداء الموظفين للعام 2022، حيث باشرت في تنظيم دورة إدخال تقييم الكفاءة للإداريين الموجهة لفئة الموظفين الإشرافيين (مدراء ـ مراقبين ـ رؤساء أقسام المختصين) بإدخال تقييم الكفاءة للعاملين بديوان عام الوزارة.



وقالت وكيلة القطاع الإداري رجاء بوعركي، في نشرة أصدرتها وتلقت «الأنباء» نسخة منها، أن الدورة تستمر حتى 15/1/2023، من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثالثة مساء، على أن تعقد في القاعات التابعة لإدارة نظم المعلومات في الدور السابع، مشيرة إلى أنه سيتم من خلالها حل المشاكل المتعلقة بنظام تقييم أداء الموظفين والخاصة بإدخال واعتماد الإجازات الدراسية والدورية والطارئة والطبية.



وأضافت بوعركي في نشرتها: ستشتمل الدورة على الموضوعات التالية: شرح خطوات إدخال تقييم الأداء على النظام المتكامل لديوان الخدمة المدنية للفئات التالية:



1 ـ خطوات تقييم الأداء السنوي العام للموظفين غير الإشرافيين.



2 ـ خطوات اعتماد التقارير الاعتبارية.



3 ـ خطوات إضافة واعتماد فترات التجربة للمعينين الجدد.



4 ـ خطوات تقييم أداء الموظفين الإشرافيين.