قال محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر إن المحافظة تعمل على متابعة المشاريع السياحية في المناطق التي تخدم المواطنين.



وأكد محافظ حولي، خلال تصريح صحافي، أن المحافظة تمتلك كل المقومات السياحية من مواقع على الواجهة البحرية ومساحات كافية لتلك المشاريع، مشيرا لأهمية العامل السياحي من أجل اسعاد المواطنين ورفاهيتهم.



وأضاف أن شركة المشروعات السياحية حاليا تعمل على تطوير عدد من المواقع السياحية واستغلالها، مضيفا أن المحافظة تحتوي على موقعين يتم تطويرهما وهم مشروع نادي رأس الأرض ومشروع نادي اليخوت، بالإضافة إلى نادي الشعب البحري ومجمع أحواض السالمية، ومنتزه الشعب الذي يتم استغلاله في مشروع ونترلاند العالمي، واشار الى ان موقع شوبيز سابقا واقع تحت النزاع القضائي وبانتظار الحكم النهائي لتحديد خطة التطوير، علاوة على وجود 4 مواقع لمطاعم عالمية على الواجهة البحرية. وثمن الأصفر ما تقوم به شركة المشروعات السياحية من جهود حالية لتنفيذ مشاريعها بالشكل المطلوب، مؤكدا على تقديم كل سبل الدعم لما يقدمونه من اجل اسعاد المواطنين.