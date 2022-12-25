وجهت النائبة عالية الخالد سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني عن أسباب تعثر إنشاء أكاديمية الفنون منذ صدور مرسوم إنشائها واستحداث الجهاز الإداري والتنفيذي لها في عام 2010.



ونص السؤال على ما يلي:



اتساقا مع المبادئ التي أرسى الدستور دعائمها في المادتين 13 و14 منه، حيث نصت المادة 13 على أن «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه»، ونصت المادة 14 على أنه «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي».



وتأكيدا لهذا النهج وعملا على تحقيقه على أرض الواقع، صدر المرسوم رقم 391 لسنة 2010 بشأن إنشاء أكاديمية الفنون بالكويت ونص على تبعية المعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للموسيقى للأكاديمية كنواة متخصصة في هذا المجال من أجل تحقيق غاياتها وأهدافها من تنمية القوى البشرية المؤهلة والمتخصصة في فروع الفنون المختلفة، لكن لم نر على أرض الواقع أي إجراءات لإنشاء الأكاديمية رغم وجود المعهدين المشار إليهما وتخصيص الأرض ورصد الميزانية اللازمة لها بما يتجاوز 62 مليون دينار، الأمر الذي يجب التوقف أمامه والسؤال عن أسبابه.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب تعثر إنشاء أكاديمية الفنون منذ صدور مرسوم إنشائها واستحداث الجهاز الإداري والتنفيذي لها عام 2010، وما خطة الوزارة لإنشائها؟



2 ـ ما الإجراءات التي اتخذت لتعيين مدير الأكاديمية على الرغم من تشكيل لجان عدة خلال الأعوام من 2012 ـ 2015، وما توصيات اللجان المشار إليها، وما أثر هذا التأخير على ممارسة الأكاديمية نشاطها العلمي؟



3 ـ هل أصدرت اللوائح الإدارية اللازمة لنشاط المعاهد التابعة للأكاديمية، وهل اعتمدت على النحو المحدد بالمرسوم 391 لسنة 2010 المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها، وفي حال عدم إصدارها يرجى بيان أسباب تأخير إصدارها والإجراءات الجاري اتخاذها لإصدارها.



4 ـ ما أسباب عدم صدور القرارات المنظمة لإنشاء الأقسام المتخصصة في مجال السيناريو، التصميم التلفزيوني والإخراج على الرغم من وضوح حاجة سوق العمل المحلي الملحة لشغل هذه الأعمال بالكوادر الكويتية المؤهلة والمتخصصة، وما إجراءات الوزارة لتدارك ذلك؟



5 ـ الثابت ممارسة المعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للموسيقى لنشاطهما وهما تابعان للأكاديمية التي لم تنشأ حتى الآن، فما القانون الأساسي واللوائح المنظمة لممارسة كل من المعهدين لنشاطهما العلمي والفني وتزايد أعداد الخريجين؟



6 ـ ما خطة الوزارة في دعم نشاط الأكاديمية والمعاهد المتخصصة التابعة لها للوفاء بحاجة سوق العمل الملحة من الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الفنون والآداب؟



7 ـ هل يجري التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لمباشرة شغل هذه الأعمال بالكوادر الوطنية؟ يرجى تزويدي بما اتخذ من إجراءات في هذا الخصوص.