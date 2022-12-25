وجه النائب د.مبارك الطشة سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، عن عدد المستفيدين ومتلقي الرعاية الصحية المسجلين في قواعد بيانات نظام التأمين الصحي، وعدد حاملي بطاقات «عافية» حاليا.



ونص السؤال على ما يلي:



في شأن التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية)، والصادر بالقانون رقم (114) لسنة 2014، والذي يعد ثمرة تعاون حكومي - نيابي، بهدف توفير رعاية صحية إضافية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى القطاع الحكومي، وليكون بمنزلة «رد الجميل» للمتقاعدين.



وقد تعاقدت وزارة الصحة مع إحدى الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لتوفير الخدمة التي أطلقت في سبتمبر 2016، لكن بعد سنوات من العمل بالنظام الجديد ظهرت أوجه القصور، كما ازدادت شكاوى المواطنين المشمولين به من مشاكله وسلبياته، وتعالت صيحات آخرين بضرورة تحديثه، وضم فئات جديدة إلى المستفيدين منه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم عدد المستفيدين ومتلقي الرعاية الصحية المسجلين في قواعد بيانات نظام التأمين الصحي؟ وكم عدد حاملي بطاقات «عافية» حاليا وفقا لآخر تحديث؟ وما الخدمات الصحية المقدمة لهم؟ وكم يبلغ حجم التغطية المالية لإجمالي المتقاعدين المسجلين؟ وكم يبلغ سقف التأمين الصحي للفرد؟ يرجى تزويدي بالبيانات والإحصاءات الكاملة لعدد المسجلين وحالي البطاقات وتوزيعاتهم السنية (العمرية) مقسمة إلى شرائح، وتوصيف الخدمات المقدمة على وجه التحديد منذ بدء العمل بالنظام في 2016.



2- في ضوء المطالبات المستمرة بضم فئات جديدة إلى المستفيدين من نظام التأمين الصحي، ما الفئات المشمولة حاليا بالرعاية؟ وكم تمثل نسبة كل فئة قياسا بالعدد الإجمالي؟ وهل يملك الوزير بحسب اللائحة التنفيذية للقانون ضم فئات جديدة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة والتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.



3- ما الأحكام والشروط والاستثناءات المتعلقة بوثيقة عافية الواردة في العقد الأساسي؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد وأي تعديلات أجريت على نصوصه منذ عام 2016 حتى تاريخ ورود السؤال، وبيان دواعي وأسباب إجرائها، والدراسات أو البحوث التي استندت إليها.



4- يشير الكتيب التعريفي لـ «عافية» إلى أن خدمات الرعاية الصحية للمشمولين بالنظام تضم شبكة تتكون من أكثر من 120 مقدم خدمة داخل الكويت وأكثر من 800 طبيب، وبالنظر إلى أن إجمالي عدد المتقاعدين في الكويت يزيد على 160 ألف متقاعد يشكلون نحو 17% من إجمالي عدد المواطنين الكويتيين، يمثلون مجموعهم شريحة واحدة فقط من بين الشرائح أو الفئات المستفيدة من النظام، فهل يتناسب هذا العدد من مقدمي الخدمة والأطباء مع عدد المتقاعدين وغيرهم من المستفيدين من بطاقات (عافية)؟ وهل طرأت أي زيادات على عدد مقدمي الخدمة والأطباء لمواكبة الزيادة المطردة في عدد المتقاعدين؟ وما المعايير التي تتحدد على أساسها مواقع نقاط الخدمة وتوزيعها وانتشارها جغرافيا؟



5- يشيــر الكتيــب التعريفي ذاته إلى قائمة طويلة من الأمراض المستثناة من الوثيقة، والعديد من الأمراض لا يغطيها التأمين، وقد سبق للوزارة الإعلان عن دراسات لإضافة بعض الخدمات الصحية الأخرى إلى وثيقة التأمين مثل دعامات القلب وعمليات الأورام الحميدة والسرطانية، وتركيب المفاصل وزراعة الأسنان الثابتة، فضلا عن إضافة بعض المستلزمات والأجهزة مثل الكرسي المتحرك والعكاز والنظارات والمساعدات الطبية، فما النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات؟ وهل خضعت قائمة الخدمات الصحية المقدمة لأي مراجعات لإضافة حالات أو إصابات أخرى إلى الخدمات المقدمة؟ وما القواعد المنظمة لتحديد الحالات والأمراض المشمولة بالرعاية؟ وما الجهة التي تحددها؟ ولماذا لا تغطي الوثيقة كل الأمراض والاعتلالات الصحية والعمليات الجراحية؟