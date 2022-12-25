مصطفى صالح



كشفت أرقام رسمية اطلعت عليها «الأنباء»، أن إيرادات وزارة الصحة من الضمان الصحي على الوافدين ارتفعت العام الماضي بنسبة 15% بما قيمته 13 مليون دينار، لتبلغ بنهاية 2021 /2022 ما قيمته 100.2 مليون دينار، مقارنة بـ 87.116 مليون دينار في العام المالي السابق عليه.



وأظهرت الأرقام أن «الصحة» حصلت نظير خدمات الضمان الصحي خلال السنوات الـ 5 الماضية، نحو 490.6 مليون دينار (1.6 مليار دولار عند سعر صرف 304 فلوس لكل دولار)، إذ شهدت تباينا ملحوظا في تحصيل تلك المبالغ خلال السنوات الماضية حيث سجلت خلال عام 2017 /2018 نحو 94.59 مليون دينار تحصيلات فعلية، أما في عام 2018 /2019 فحصلت نحو 101.43 مليون دينار، وفي 2019 /2020 فحصلت أعلى معدل للضمان الصحي بقيمة 107.28 ملايين دينار، أما في 2020 /2021 فتراجع المعدل إلى 87.11 مليون دينار، ليعاود الارتفاع مجددا خلال 2021 /2022 إلى مستوى 100.2 مليون دينار.