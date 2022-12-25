19 % نمواً سنوياً بقروض شراء الأوراق المالية إلى 3.15 مليارات دينار بنهاية أكتوبر



المحلل المالي



شهدت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية لشراء أوراق مالية قفزة كبيرة بنهاية أكتوبر الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 19.8% بما قيمته 522 مليون دينار لتسجل 3.15 مليارات دينار، مقارنة بـ 2.63 مليار دينار في أكتوبر 2021، ليتجاوز بذلك اجمالي قروض شراء الأوراق المالية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين من الشركات والأفراد خلال عام نحو نصف مليار دينار.



وتفصيليا، تتوزع التسهيلات الائتمانية لشراء أوراق مالية إلى قسمين، الأول منهما للأفراد، إذ بلغت حصتهم نحو 38% من إجمالي التسهيلات بما يعادل 1.19 مليار دينار، وذلك بعدما ارتفعت خلال بنحو 100 مليون دينار بنهاية أكتوبر 2022، ما يعني أنها بلغت في أكتوبر 2021 نحو 1.09 مليار دينار.



نمو كبير



أما باقي التسهيلات فمنحت للمؤسسات والشركات التي جاءت حصة قروضها بـ 62% من تلك التسهيلات الائتمانية بنهاية شهر أكتوبر الماضي بما يعادل 1.9 مليار دينار، إذ تظهر الأرقام أنها استحوذت على معدلات النمو الأكبر في حجم تلك التسهيلات كانت من حصة الشركات والمؤسسات بزيادة بلغت قيمتها 400 مليون دينار خلال عام (الفترة بين شهر أكتوبر من عامي 2021 و2022)، ما يعني أنها سجلت في أكتوبر 2021 ما قيمته نحو 1.5 مليون دينار.



وتظهر مقارنة مستويات الحصص انخفاض حصة الأفراد من التسهيلات لشراء أوراق مالية من 51% في يونيو الماضي لترتفع حصة الشركات من 49% إلى 62% وتنخفض معها حصة الأفراد إلى 38%.



التسهيلات الشخصية



وفي سياق متصل، أظهرت بيانات التسهيلات الشخصية المقدمة من البنوك الكويتية، أنها سجلت أعلى مستوياتها نهاية أكتوبر 2022 عند 18.3 مليار دينار، حيث شكلت 39.5% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية، والتي بلغت 46.38 مليار دينار.



وتظهر الأرقام تسارع نمو سوق الائتمان المحلي بنسبة نمو بلغت 9.1% خلال شهر أكتوبر وعلى أساس سنوي في التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية في السوق المحلي (باستثناء الأفرع والبنوك الخارجية)، وذلك بعد أن سجلت في عام 2021 معدل نمو سنوي نسبته 9.5%، على الرغم من ارتفاع كلفة الاقتراض بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة.



وارتفعت التسهيلات الشخصية بنسبة 10.5% في شهر أكتوبر 2022 وعلى أساس سنوي بالمقارنة بـ 14% في أكتوبر 2021، وعلى الرغم من تباطؤ نموها إلا أن هذه النسبة لاتزال جيدة وداعما أساسيا لنمو سوق الائتمان.



1.95 مليار دينار قروض استهلاكية



تعد التسهيلات الاستهلاكية قروضا شخصية متوسطة الأجل لا تتجاوز مدتها 5 سنوات تقدم للعميل بغرض تمويل الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية، وبلغ رصيدها نهاية شهر أكتوبر نحو 1.95 مليار دينار بما يعادل 11% من التسهيلات الشخصية، وهي في نمو مستمر منذ أكتوبر 2017 حين بلغت 1.11 مليار دينار.



5 مليارات زيادة في التسهيلات الإسكانية



تعتبر التسهيلات الإسكانية وقروض السكن الخاص والنموذجي قروضا شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، وقد بلغ رصيدها نهاية شهر أكتوبر حوالي 15.94 مليار دينار أي ما يعادل 87% من التسهيلات الشخصية، وقد ارتفعت من 10.83 مليارات دينار نهاية أكتوبر 2017 الى مستوياتها الحالية أي بأكثر من 5 مليارات دينار في السنوات الخمس الماضية.