أعلنت شركة رساميل للاستثمار، شراكتها مع شركة «هواوي تكنولوجيز»، للمشاركة في برنامج «سبارك» الأول من نوعه في السوق الكويتي، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، لدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وزيادة حضورها في النشاط الاقتصادي.



ويهدف البرنامج إلى تعزيز الإبداع والابتكار لدى الشباب، ودعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والناشئة ومساعدتها على تنمية أعمالها.



وأشارت «رساميل» في بيان صحافي إلى أن برنامج «سبارك» يهدف إلى تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الناشئة في الكويت، من خلال مساعدتها عبر التقنيات الحديثة التي تحتاج اليها، مثل تكنولوجيات الإدارة السحابية والذكاء الاصطناعي، ودعمها على الجانب الإداري والمالي أيضا.



وبينت أن البرنامج يأتي لتعزيز نمو الشركات المستدام على المستوى التقني، بحيث سيتم تزويد الشركات الناشئة المشاركة بأحدث التقنيات في مجالات ‎الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات والألعاب والتجارة الإلكترونية.



وأكدت «رساميل» أنها ستعمل في الوقت نفسه، على تقديم النصائح اللازمة والإرشادات المطلوبة، مع وضع جميع الخبرات التي تملكها في سبيل تمكين هذه الشركات من النجاح وتحقيق أهدافها، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الكويتي.