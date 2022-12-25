طلال البحر: المشروع يتمثل بإنشاء تجمع سكني للعمال.. ويضم 16 مبنى سكنياً



في إطار جهود الدولة لتنظيم سكن العمال الأجانب وفق النظم والمعايير الدولية، وقعت شركة عقارات الكويت مع وزارة المالية، عقد بناء وتشغيل وتحويل مشروع سكن للعمال في صبحان، لمدة استثمار 25 سنة، ويشغل المشروع مساحة 14.120 مترا مربعا، ويشتمل على مبان سكنية، وخدمات حكومية وعامة وترفيهية.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لعقارات الكويت طلال جاسم البحر: «مشروع سكن العمال هو أحد الحلول التي طرحتها الكويت لتنظيم سكن العمال الأجانب مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على البيئة وطبيعة المجتمع.

يتمثل المشروع في إنشاء تجمع سكني خاص بالعمال بمنطقة صبحان.

ويحتوي على 16 مبنى سكنيا، بالإضافة الى جميع أنواع الخدمات التجارية والعامة من سوق مركزي، محلات، مطاعم وكافيهات، وبنك، بالإضافة إلى عناصر خدمية من مبان حكومية، مسجد، حدائق عامة ومساحات خضراء، ومواقف داخلية».



وأضاف البحر: «لمشروع سكن العمال بعد اجتماعي يتمثل في حل مشكلة تكدس العمالة في الأحياء والمناطق السكنية التي تقطنها العائلات، والتي تؤدي إلى كثير من المشاكل، خاصة لو أخذنا في الاعتبار طبيعة المجتمع الكويتي وعادات وتقاليد أهل الكويت».



تعتبر شركة عقارات الكويت أول من أسس لمفهوم البناء والتشغيل والتحويل B.O.T في الكويت، وتدير حاليا عقاريا سوق الكويت والسوق الكبير.



واختتم البحر تصريحه، بالقول: «هذا ليس المشروع الأول لعقارات الكويت في هذا المجال، فقد سبق أن أعلنت الشركة عن تطويرها لمشروع دوموس لتسكين أكثر من 2.000 موظف من قطاع الضيافة من مختلف المستويات في إمارة دبي- الامارات العربية المتحدة، تجربة ناجحة بكل تأكيد. ونتطلع لتنفيذ هذه الفكرة وتحقيق ذات النجاح في الكويت».



المشروع في أرقام



٭ مساحة المشروع: 14.120 مترا مربعا



٭ مساحة المباني: 44.599 مترا مربعا



٭ عدد المباني: 16 مبنى.