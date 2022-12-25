

أطلق بنك الكويت الدولي (KIB) مبادرة توعوية جديدة عبر القنوات الإعلامية ومنصاته للتواصل الاجتماعي، استكمالا لدعمه للحملة الوطنية، «لنكن على دراية»، والممثل في جهوده لنشر المعرفة بالمجالات المالية والمصرفية بين المجتمع.



وفي حين تعتبر مبادرات البنك للتوعية المصرفية من أهم أركان مسؤوليته الاجتماعية، إلا أن رئيس وحدة الشكاوى وحماية العملاء بالوكالة في KIB، حسين عبد الرحيم، أوضح في تصريح منه بهذا الشأن أن التزام البنك بتعزيز الثقافة المالية لدى عملائه، يأتي أيضا ضمن مبادئه الرئيسية التي صادق عليها ضمن تطبيقات حماية العميل، والتي تنص على حفظ حقوق العملاء الحاليين والمحتملين في إلمامهم بأكبر قدر من المعرفة والدراية المصرفية والمالية بموجب هذا الالتزام.



ومن هذا المنطلق، لفت عبدالرحيم، الى آليات التوعية والتثقيف المالي المقررة ضمن دليل حماية العملاء، والتي ينفذها البنك على أوسع نطاق بتبنيه أفضل استخدام لأدوات التواصل المتوافرة لديه، بما يشمل التواصل المباشر عبر الزيارات والتعاملات مع العملاء داخل أفرع البنك، أو التفاعل مع الجمهور بصفة شخصية في مشاركاته المجتمعية وتواجده في المناسبات، كما لفت عبدالرحيم إلى قنوات التواصل الأخرى لدى KIB، والمتاحة على مدار 24 ساعة للاستعلام والاستفسار عن كل ما يخص علاقة العميل بالبنك، والتي تشمل مركز الاتصال، والمنصات الرقمية والإلكترونية المتعددة، منها الموقع الإلكتروني وتطبيق KIB موبايل، وكذلك صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، والاستفادة من المواد التثقيفية المنشورة فيها.



ومن هنا، تابع عبد الرحيم مشيرا إلى التوجيهات والإرشادات التي تم إقرارها ضمن دليل حماية العملاء، وذلك في مجموعة مبادئ يحرص KIB على الالتزام بتطبيقها لدى تعامله مع العملاء.



ويتضمن الدليل عشرة مبادئ، منها التي تنص على التعامل مع العملاء بكل شرائحهم بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة، وبأعلى درجة من الشفافية والإفصاح، والعمل على توسيع مدارك العملاء بالمجال المالي والمصرفي والتوعية والتثقيف المالي، أما عن مبادئ السلوك المهني، فهي قائمة على صقل خبرات الموظفين وتحسين قدراتهم الشخصية، علاوة على تحقيق أعلى معايير النزاهة وتعزيز التنافسية والتعاون المشترك بين مؤسسات القطاع.



الجدير بالذكر أن بنك الكويت الدولي «KIB» يتبع نهجا معاصرا يركز بشكل محوري على العميل، ويضع مصلحته في صميم استراتيجيته وقمة أولوياته، فيما يخص حفظ حقوقه والتعريف بواجباته.