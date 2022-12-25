أعلنت Ooredoo، مشغل الاتصالات الرسمي في الشرق الأوسط وأفريقيا لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، عن تحقيق أرقام قياسية جديدة مع ختام البطولة، ما يعزز مكانة الشركة كمزود عالمي لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وكانت الأرقام القياسية التي سجلتها الشركة في الحفل الافتتاحي للبطولة قد تحطمت مع الوصول إلى المرحلة الأخيرة منها، إذ سجل النهائي التاريخي بين الأرجنتين وفرنسا على ستاد لوسيل أرقاما قياسية جديدة في استخدام البيانات وصل إلى 45.1 تيرابايت، و8.4 تيرابايت عبر الواي فاي في الستاد، وإجراء أكثر من 650.000 مكالمة، واستخدام 32.000 مشجع لخدمات التجوال.



وفي هذا الصدد، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo: تعجز الكلمات عن وصف شعور الاعتزاز لدينا مع ختام هذه البطولة التاريخية.

لقد كانت استضافة الحدث الرياضي العالمي بهذه الطريقة الاحترافية في دولتنا الحبيبة أمرا استثنائيا، كما كانت الفرصة التي حصلت عليها Ooredoo تاريخية ولا تعوض لإظهار قدرات شبكة الأبطال أمام العالم.

لقد شهدنا أجواء استثنائية في قطر خلال الأسابيع الماضية، وقد كان الوضع استثنائيا أيضا في Ooredoo مع الأرقام القياسية العديدة التي حققناها ثم حطمناها بعد أيام، وشاهدنا يوما بعد يوم التجربة الرائعة والمتطورة التي حصل عليها المشجعون بفضل الاستعداد التام والجهود الكبيرة التي بذلها الموظفون في الشركة.



وخلال 64 مباراة من أفضل نسخة لبطولة كأس العالم على مر التاريخ، استخدمت الجماهير التي وصل عددها إلى 3.4 ملايين مشجع في الستادات 801 تيرابايت بيانات، منها 40.3% عبر شبكة 5G المتطورة من Ooredoo وبسرعات وصلت إلى 236 ميغابت بالثانية.

وجاءت 58.2% من البيانات عبر شبكة 4G وبسرعات وصلت إلى 19 ميغابت بالثانية. كما استخدمت الجماهير في الستادات الثمانية 201 تيرابايت عبر الواي فاي.



وأجرت الجماهير الحاضرة أكثر من 11.4 مليون مكالمة صوتية خلال البطولة، كان 63.1% منها عبر شبكة VoLTE وبنسبة نجاح بلغت 99.95%، فيما استفاد أكثر من 646.000 مشجع من خدمات التجوال.

وكانت Ooredoo قد زودت الملاعب والمناطق المحيطة بـ 8.466 برج اتصالات هوائيا لتعزيز الشبكة، فيما تواجد فريق من الخبراء ضم أكثر من 500 شخص في الميدان لضمان تقديم الخدمات بكل سلاسة.

وشهد ستاد لوسيل أعلى الأرقام من حيث الاستخدام، إذ سجل استخدام 222 تيرابايت بيانات وإجراء 2.9 مليون مكالمة خلال البطولة.