القهـوة تضاعـف خطـر المــوت لمــن يعانــي مـن ارتفـاع مستـوى ضغـط الـدم



اكتشف فريق من علماء جامعة أوساكا اليابانية، أن شرب القهوة يضاعف خطر الموت بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع حاد في مستوى ضغط الدم.

وأظهرت عدة دراسات أن تناول فنجان من القهوة يوميا يزيد احتمال البقاء على قيد الحياة بعد النوبة القلبية، كما يمنع إصابة الأشخاص الأصحاء باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

كما أظهرت نتائج دراسات أخرى، أن تناول القهوة بانتظام يسهم في تخفيض خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل النوع الثاني من السكري وبعض أنواع السرطان.

لكن في الوقت نفسه يؤدي تناول كمية كبيرة من القهوة، إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم والقلق واضطراب ضربات القلب والنوم.



لكن الباحثين ركزوا اهتمامهم في هذه الدراسة التي شارك فيها أكثر من 6570 رجلا وما يزيد على 12 ألف امرأة، أعمارهم من 40-79 عاما، على مستوى تأثير القهوة والشاي الأخضر في حالة الأشخاص الذين يعانون من مستويات مختلفة لارتفاع ضغط الدم.



وقد أظهرت نتائج تحليل هذه البيانات، أن تناول كوبين من القهوة أو أكثر باليوم يضاعف من خطر وفاة الأشخاص الذين لديهم ارتفاع بمستوى ضغط دمهم بـ 160100 ملم عمود زئبق وأعلى، بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون القهوة. كما تبين أن تناول كوب واحد من القهوة أو من الشاي الأخضر يوميا لا يزيد من احتمال الإصابة بأي فئة من فئات ضغط الدم.



المصدر: لينتا. رو