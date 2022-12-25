

مــا هـو فيـروس الجهـاز التنفسـي المخلــوي؟ وكـم تستغـرق عمليـة التعافـي منـه؟



في كل خريف تمتلئ عيادات الأطباء والمستشفيات بالأطفال الرضع، الذين يكافحون من أجل التنفس، وهذا يعني أن الوباء السنوي الناجم عن الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، قد بدأ، فما هو هذا الفيروس؟



هو عدوى شائعة في الجهاز التنفسي، والسبب الرئيسي لأمراض الجهاز التنفسي في جميع أنحاء العالم. كما أنه سبب رئيسي للعدوى مثل التهاب القصيبات والالتهاب الرئوي عند الأطفال.

وينتشر المرض عادة من ديسمبر إلى فبراير، وهذا العام بدأ الموسم في أكتوبر. ويمكن لأي شخص التقاط الفيروس والمرض، لكنه يمثل مشكلة خاصة عند الخدج وكبار السن. وسيتعافى معظم المصابين به في غضون أسبوع تقريبا.

وقال د.ويبر إن معدل العدوى والوفيات بسبب الفيروس المخلوي التنفسي يشبه الإنفلونزا، لذا فهو مرض يجب أن يؤخذ على محمل الجد.



كيف يمكنك التقاط الفيروس المخلوي التنفسي؟



ينتشر الفيروس بالقطيرات من خلال الانتقال البيئي، ويتكاثر في درجات حرارة منخفضة مع رطوبة منخفضة، مثل بيئتنا الشتوية الحالية. وأوضح د.ويبر انه «إذا فركت أنفك ثم لمست شيئا ما في المنزل، ثم لمست نفس البقعة وفركت أنفي، لدي فرصة كبيرة لالتقاط الفيروس المخلوي التنفسي».



وينتشر الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) بشكل شائع من خلال السعال والعطس، وعادة ما يكون المصابون بالفيروس المخلوي التنفسي معدين لمدة ثلاثة إلى ثمانية أيام.

ويمكن للفيروس أن يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى ست ساعات (لكن المطهرات المنزلية يمكن أن تقضي عليه).



كم من الوقت يستغرق التعافي من الفيروس المخلوي التنفسي؟ وهل يجب زيارة الطبيب؟



سيتعافى الأطفال والبالغون الأصحاء من الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) في غضون أسبوع تقريبا دون الحاجة إلى وصفة طبية.

ويعد الحفاظ على رطوبة الجسم أهم خطوة للتعافي. وقد يوصي مقدمو الخدمة بعلاج التنفس باستخدام ألبوتيرول، الذي يتم إعطاؤه عبر البخاخات لإيصال الدواء إلى الرئتين.



المصدر: ميديكال إكسبريس