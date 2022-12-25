أصبحت «إلفنتي» العلامة التجارية الجديدة في الكويت بالشراكة مع Dananeer «دنانير» والتي من أهم العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط والآن باتت في الكويت تحديدا بمركز الراية المرموق في مدينة الكويت، لتعكس مفهوم الأناقة العصرية بشكل جديد.



و«إلفنتي» هي العلامة التجارية الإيطالية التي تأسست في ميلانو بهدف الترويج لمفهوم Smart Luxury، وتؤمن بفكرة عالم يطمح فيه الناس إلى أن يصبحوا أفضل نسخة من أنفسهم من خلال أفعالهم وإيماءاتهم أي الترويج لمفهوم الرفاهية الذكية وهي تفسير حديث لمسار الإنسان في العالم بأسلوب متعدد الاستخدامات وغير رسمي.



وتعكس الحياة في «إلفنتي» الإيمان بأهمية القيم العائلية والبحث المستمر عن الجانب المشرق في الحياة والذي ينعكس على اختيارات فريدة من شخصية مستقلة مميزة، و«إلفنتي» مفهوم أو اختيار لا يرى الأسلوب والأناقة بل يشعر بهما، ولا يتم الصراخ على الفخامة بل تتم ملاحظتها، والقدرة على أن تكون صادقا، متواضعا، إيجابيا وفي نفس الوقت واثقا، وكونك أحد عشر يعني أن تكون على اتصال مع نفسك إذن استمتع بالحياة مع «إلفنتي».