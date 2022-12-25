أعلن بنك وربة عن رعايته الاستراتيجية لبطولة البادل الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة، التي أقيمت لأول مرة في الكويت ودول الخليج تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي في ملاعب البادل تايم الاربعاء الماضي.



وقال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن سالم المطيري، إن رعاية البنك الاستراتيجية للبطولة تأتي في إطار التزامه بمسؤولياته المجتمعية وسعيه لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية البنك لأهمية دور القدرات البشرية في تحقيق التنمية ومساندة جهود الدولة.



وأضاف أن «وربة» يولي هذه الشريحة اهتماما خاصا، ويعمل على المساعدة في جهود دمجهم بالمجتمع، وتزويدهم بالخبرات والمهارات التي تكفل إظهار قدراتهم ومهاراتهم في أعمال مناسبة توفر لهم الحياة الكريمة وتبرز دورهم الفعال في المجتمع، لافتا إلى أن تطبيق معايير الاستدامة من صلب عمل «وربة» كبنك إسلامي رائد يتمتع بثقافة بيئة عمل قوية، وسباق دائما في رعاية وتنظيم العديد من المبادرات التي تبرز دور الصحة والرياضة في المجتمع.



وبين المطيري أن «وربة» يتيح إمكانية الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية أمام فئة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تسهيلات تكفل حصولهم على الخدمات المصرفية من دون أي رسوم، وتحديد فرع خاص لهم في كل محافظة، ومواقف سيارات ملائمة ومقاعد متحركة، وغير ذلك من الوسائل المناسبة، حيث يلحظ المعاق ومرافقوه العناية التامة والمعاملة الخاصة داخل الفرع وخارجه، وبما يتناسب مع ظروفه وتقديرا لها.