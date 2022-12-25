يعقوب العوضي



رفض الدحيل القطري تجديد إعارة المحترف الياباني تاكودا لنادي القادسية، حيث سعت إدارة «الملكي» للاستفادة من خدماته بعد ظهوره المميز في القسم الأول ومساهمته في اعتلاء الفريق صدارة الترتيب العام للدوري الممتاز، وعليه فإن الجهازين الإداري والفني للفريق يسعيان للتعاقد مع محترف جديد لتعويض القوة الضاربة للاعب الياباني، حيث يملك «الأصفر» عدة سير ذاتية على طاولة المفاوضات تشمل 4 لاعبين، اثنين من تونس ومثلهما من مصر.



من جهة أخرى، اقتربت وجهات نظر القادسية مع الأهلي القطري حول تجديد عقد المحترف التونسي خالد الحاج يوسف لما تبقى من مباريات الفريق في الموسم الجاري حيث تلقى الفريق موافقة مبدئية.



إلى ذلك، اكد إداري اللعبة محمد خريبط أن «الأصفر» قدم مستويات مميزة في القسم الأول بتعاون الجميع من أجهزة إدارية وفنية ولاعبين، وأن الإدارة تتطلع لتعزيز صفوف الفريق بمحترفين قادرين على تلبية طموحات «الجماهير القدساوية»، كما شكر مجلس إدارة النادي على دعمهم المستمر للعبة بمختلف المراحل السنية.