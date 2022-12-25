

وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني



نص السؤال:



نصت المادة (3) من قانون الجامعات الحكومية بانها يجب ان تلتزم «باستقطاب اساتذة جامعيين وباحثين وإداريين على مستوى عال ومتميز وفق معايير الشفافية والحوكمة».



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



نسخة من اللوائح والقواعد والضوابط المنظمة لاستقطاب الأساتذة الجامعيين والباحثين والإداريين للعمل في جامعة عبدالله السالم، وما الجهات التي اقرت هذه اللوائح؟ وهل تتوافق هذه اللوائح مع معايير الشفافية والحوكمة؟ مع تزويدي بجميع المستندات الدالة على ذلك.