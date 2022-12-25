

وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا مشتركا إلى رئيس وأعضاء الحكومة، بشأن الوظائف القيادية الشاغرة، نص على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- جدول بجميع الوظائف القيادية الشاغرة بدءا من رئيس قسم أو ما يعادله حتى وكيل وزارة أو ما يعادله في مختلف الإدارات والأجهزة بجميع الوزارات، مع بيان تاريخ شغرها، وذلك حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2- كشف بأسماء من كلفوا تباعا بالقيام بمسؤولياتها منذ شغرها، مع بيان أسباب عدم تسكين المسؤولين عليها.



3- ما أسباب استمرار شغر الوظائف القيادية المشار إليها؟ وما أثر ذلك على سير أعمال القطاعات والإدارات المعنية؟