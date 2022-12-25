وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا الى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، عن مشاريع الطرق التي تنفذ حاليا جاء كالتالي:



نظرا للتطور السريع الذي تشهده الكويت في مختلف المجالات وزيادة الكثافة السكانية وما يرافقها من زيادة في حجم الحركة المرورية، ما تقتضي الحاجة إلى تطوير شبكة الطرق، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: كشف بمشاريع الطرق التي تنفذ حاليا وفق الترتيب الآتي:



1 ـ اسم المشروع وتكلفته.



2 ـ تاريخ توقيع العقد ونهايته.



3 ـ مدة التأخير -إذا وجدت- وسبب التأخير.



4 ـ التاريخ المتوقع للانتهاء من المشروع، والغرامات التي وقعت على المشاريع المتأخرة.