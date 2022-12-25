عبدالحميد الخطيب



من جديد تعود المسرحية الفكاهية الهادفة «موجب» الى الجمهور في آخر عروض الموسم تزامنا مع احتفالات رأس السنة، حيث اعلن المخرج الفنان محمد راشد الحملي انه سيتم تقديم العروض الجديدة على خشبة على مسرح دار المهن الطبية الجابرية لمدة ثلاثة (29 و30 و31 الجاري).

و«موجب» من تأليف وإخراج محمد الحملي، إنتاج شركة «باك ستيج غروب»، بطولة نخبة من النجوم، منهم: هيفاء عادل، أحلام حسن، سماح، محمد الحملي، عبدالله الخضر، عبدالله الرميان، جمال الشطي، إبراهيم الشيخلي، حسين المهنا، مريم حسن، آمنة عبدالله، غدير حسن، وغيرهم، وتدور أحداثها حول مجموعة من الاشخاص يعيشون في العشوائيات ويمتهنون حفلات الزار، وتقودهم امرأة توهم الناس بأنها تملك العلاج الناجع لحالاتهم المستعصية ومشاكلهم المزمنة، في اطار احداث غامضة مليئة بالاثارة.