أحمد الفضلي



يواصل الفنان والمنتج والمخرج نايف الراشد تصوير أحدث تجاربه الفنية على مستوى التمثيل والإخراج والكتابة والمتمثل بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «أبشر بالسعد» في نسخته الثانية والتي تعد امتدادا لنسخة اولى حصدت العديد من ردود الأفعال الإيجابية اثناء عرضها في الفترة الماضية عبر قناة «إم بي سي».



وأعرب الراشد عن بالغ سعادته بدخول فريق العمل لوكيشنات التصوير بالعدد الكامل، حيث كان حريصا على مشاركة اغلب النجوم المشاركين في النسخة الأولى للمسلسل بقصد المحافظة على الشخصيات التي رسخت في اذهان المشاهدين طوال حلقات الموسم الاول، موضحا ان النسخة الجديدة للمسلسل ستشهد تواجد أغلب نجوم الجزء الاول، أبرزهم الفنانة القديرة مريم الصالح والنجم حسين المنصور والنجمة عبير أحمد وغيرهم من الاسماء التي ابدعت في الجزء الأول.



وعن النجوم الجدد في الجزء الثاني، أفاد الراشد، خلال حديثه لـ «الأنباء» بأن الجزء الثاني سيشهد مشاركة الفنانة ملاك الكويتية والفنانة غرور محمد وكلتاهما ستكون لديها شخصيات مؤثرة في احداث العمل، وستشكل مشاركتهما اضافة كبيرة لسيناريو وقصة العمل التي لن تختلف في احداثها عن الجزء الاول وستكون مكملة للنسخة الاولى، وستحمل العديد من المفاجآت التي ستستقطب نسبة مشاهدة عالية عند عرض المسلسل عبر قناة «إم بي سي».



وفيما يتعلق بتوقيت عرض المسلسل، ذكر الراشد انه والقائمين على انتاج العمل حريصون على عرضه في افضل توقيت وتم الاتفاق على عرض المسلسل في الفترة الموسمية التي غالبا ما تكون بعد شهر رمضان المقبل.